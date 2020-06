Un stage au Portugal du 30 juin au 11 juillet

Le médecin de l'Olympique de Marseille, Abdou Sbihi, s'est présenté ce samedi devant les journalistes.

Invité à faire le point sur la situation sanitaire et médicale des joueurs d'André Villas-Boas, tous contrôlés négatifs au coronavirus même si l'un d'entre-eux avait été malade pendant le confinement, il a révélé que les coéquipiers de Dimitri Payet allaient se rendre au Portugal pour un stage de préparation.



"Nous avons validé le stage au Portugal, on va donc pouvoir aller dans le sens d'AVB et faire bénéficier les joueurs des bienfaits d'un stage. Nous partons en stage mardi, à Faro, au Portugal, du 30 juin au 11 juillet."