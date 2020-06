Rachat OM : Bernard Tapie donne son avis

Bernard Tapie est sorti du silence sur la possibilité d'un rachat de l'Olympique de Marseille par un fonds venu du Moyen-Orient, conduit par Mourad Boudjellal.

L'ancien président marseillais a fait savoir au journal Nice-Matin que la venue de l'ex-patron du club de rugby du RC Toulon constituerait une excellente chose pour la formation des Bouches-du-Rhône. "Il faut un taulier et il est de cette trempe. Croyez-moi sur parole, il saura faire (...) On ne peut pas dire que c'est un inconnu dans la région. Il a démontré ses compétences pour diriger un club de sport. Franchement, ça ne serait pas une mauvaise nouvelle. Il va y arriver. Mais qu'il fasse gaffe quand même. Car s'il reprend Marseille, je reprends le Sporting Toulon !"



L'homme de 77 ans n'est pour autant pas persuadé que l'actuel propriétaire Frank McCourt soit disposé à lâcher le club. "Je ne suis pas certain qu'on soit sur le chemin d'un accord car, aux dernières nouvelles, malgré les sanctions de l'UEFA, l'OM pourra disputer la Ligue des Champions. Ce n'est pas rien. Ça donne de l'espoir... Il n'y a aucun élément qui laisse à penser que McCourt est vendeur. Il faut donc rester très prudent dans ce dossier. Attendre des confirmations et lever tous les doutes."