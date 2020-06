Rachat OM : le club et la banque Rothschild nient en bloc

Vendredi, Mourad Boudjellal relançait un nouveau feuilleton sur le possible rachat de l'Olympique de Marseille. Porteur d'une offre considérable venant de fonds privés et étatiques du Moyen-Orient, il n'en fallait pas plus pour enflammer de nouveau la planète Marseille.

Comme dans toute négociation, et vu les montants évoqués, il est parfois difficile de situer le curseur de la vérité. Entre des acheteurs qui vont vouloir "forcer" une vente, et un vendeur qui l'est pas pas forcément, c'est à coup de communiqués de presse et de démentis que les parties vont échanger désormais.



Le club de l'Olympique de Marseille n'a d'ailleurs pas tardé à réagir. Contacté par le magazine Challenges, la confirmation a été faite que "le club n'était pas à vendre". Une déclaration dans tous les cas qui devait se faire, avouer officiellement la vente du club reviendrait à brader son prix.



Côté financier, Rothschild qui serait l'établissement financier chargé d'un éventuel intermédiaire, un démenti a également été apporté. "Il n'y a strictement rien avec Rothschild", aurait ainsi assuré une source proche de la banque.



Vendeur ou pas, Franck McCourt a désormais les cartes en main et nul doute qu'il faudra plus que quelques mots en off pour éteindre les rumeurs de rachat de l'OM : l'actuel propriétaire va devoir communiquer officiellement sa position dans les heures ou les jours à venir, quitte à éteindre de nouveau les espoirs de certains supporters.