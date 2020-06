Mercato : Villas-Boas a dressé une liste de 15 joueurs

Alors qu'il sait qu'il aura des moyens limités lors de ce mercato estival, André Villas-Boas va devoir faire preuve d'imagination et sentir les bons coups afin d'avoir une équipe un mininum compétitive pour la saison prochaine en vue de la Ligue des Champions.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





D'après les informations de L'Equipe, l'entraîneur Marseillais aurait transmis une liste d'une quinzaine de noms à ses dirigeants pour renforcer son effectif la saison prochaine. Plus précisément quatre postes seraient à renforcer à ses yeux : défenseur central, latéral gauche, milieu axial et attaquant, capable de jouer sur un côté. Mickaël Cuisance, milieu de terrain du Bayern Munich, et Pape Gueye, milieu au Havre, figurent en bonne position dans la short-list d'AVB.



Concernant le jeune milieu de terrain du Bayern Munich de 20 ans, sa première saison en Bavière est mitigée, barré par une forte concurrence. Désirant retrouver du temps de jeu, Cuisance, sous contrat avec le club bavarois jusqu'en 2024, pourrait être prêté.



Le dossier Pape Gueye quant à lui est très compliqué et l'OM aurait mis des juristes sur le coup afin de savoir si le joueur est considéré libre, dans l'espoir de le récupérer gratuitement. Watford avait officialisé sa venue et la ligue anglaise enregistré son contrat, mais le joueur de 21 ans qui a depuis changé de représentants et dénoncé des irrégularités, a entamé un bras de fer juridique.



Le journal n'a pas dévoilé la totalité de la quinzaine de noms courtisés par André-Villas Boas et la cellule de recrutement, mais sont cités également le milieu Lorientais Enzo Le Fée et le latéral gauche Mathieu Gonçalves (Toulouse).