Selon Boudjellal, Macron est très attentif au projet de rachat de l'OM

Tout juste nommé président du Sporting Toulon (avec une clause suspensive en cas de finalisation du projet avec l'OM), Mourad Boudjellal a fait le point sur le projet marseillais.

L'ancien président du RCT, dont les rêves sont désormais tournés vers le football, a clarifié les choses en tentant de mettre en vant la solidité du projet, évoquant même le fait que du côté de l'Elysée on semble prendre les choses au sérieux :

" Même moi, j'ai du mal à le croire. Mais il ne s'agit pas de buzz. Je serais inconscient de jouer à ça. Je laisse la banque d'affaires crédibiliser mes annonces en début de semaine avec l'offre d'achat. Et si l'Élysée m'a appelé pour prendre des infos, c'est que c'est du sérieux. "



Le président Emmanuel Macron, qui est un supporter affiché de l'Olympique de Marseille, semble même suivre le dossier personnellement, comme le révèle Boudjellal dans les colonnes de L'Equipe : " Le cabinet du président de la République m'a appelé dans l'après-midi (de vendredi) pour avoir plus de détails. J'ai donné l'identité des investisseurs au Président. Emmanuel Macron est très attentif au projet de l'OM ".