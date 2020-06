Un joueur de l'OM a été touché par le Covid-19

L'OM a publié le résultat des tests au Covid-19, menés ce vendredi. Un joueur a contracté la maladie, durant le confinement, et est aujourd'hui guéri.

Sur son site officiel, le club marseillais a communiqué au sujet des tests au coronavirus réalisés ce jour : "Les tests de dépistage PCR et sérologiques menés ce jour auprès des joueurs et du staff de l'Olympique de Marseille se sont révélés négatifs. Un seul joueur a manifestement contracté précédemment la maladie et est à ce jour sain, non contagieux et immunisé. Dès samedi, les joueurs poursuivront les tests médicaux et physiques qui dureront jusqu'à lundi", a-t-il publié.



Le nom du joueur concerné n'a donc pas filtré.