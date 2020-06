Ligue 1 : la LFP a communiqué le calendrier (Officiel)

La Ligue de Football Professionnel a livré les dates du calendrier général de la Ligue 1.

La compétition française reprendra le weekend du 22 et 23 août, ce qui laisse assez de temps aux joueurs pour se préparer. La phase aller se disputera jusqu'au 9 janvier, ce qui signifie que deux journées auront lieu après la trêve hivernale. Et la 38e journée se jouera le 23 mai 2021, tandis que les barrages sont programmés à partir du 27 mai.



Le calendrier sera particulièrement serré, la saison prochaine et 5 journées se disputeront en semaine. L'Euro débutera le 11 juin, ce qui laisse peu de marge.