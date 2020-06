Un lien entre Al-Walid et Boudjellal ? Bouhafsi répond

L'entourage prince d'Al-Walid ben Talal a démenti être à l'origine de l'offre de rachat portée par Mourad Boudjellal.

Mourad Boudjellal a annoncé être porteur d'un projet de rachat basé sur des investissements "étatiques et privés". Mohamed Bouhafsi, journaliste de RMC, a joint l'entourage du prince Al-Walid, lequel a assuré qu'il n'était pas concerné par cette proposition : "Suite aux rumeurs parues ces dernières heures dans certains médias français et réseaux sociaux, il n'y a aucun lien entre le prince et l'intérêt supposé de Monsieur Boudjellal pour l'OM", a-t-il fait savoir. Et d'ajouter : "Nous ne souhaitons pas nous exprimer au sujet de l'intérêt personnel que pourrait avoir l'OM pour Al Walid, mais réaffirmons l'attachement du prince à la France et à la ville de Marseille."



Selon l'ancien président du RC Toulon, l'opération implique un investissement de 700 millions d'euros, dont 300 millions pour le rachat, 200 millions pour combler les dettes et 200 millions pour le mercato. Frank McCourt et l'OM n'ont pour l'instant pas réagi.