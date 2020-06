Rachat OM : Mohamed Ayachi Ajroudi, le porteur du projet ?

D'après les informations révélées par l'AFP, Mohamed Ayachi Ajroudi serait le porteur du projet relayé par Mourad Boudjellal dans le rachat de l'OM.

Alors que de nouvelles informations sont dévoilées d'heures en heures sur le projet du rachat de l'OM avec un Mourad Boudjellal qui en serait le président, il semblerait qu'on en sache un peu plus sur l'homme d'affaires qui accompagne le Français : d'après les informations de l'AFP, il s'agirait du Franco-Tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi, qui réside en Arabie Saoudite, appuyant ici la thèse d'une source de financement venant des pays du Golfe.



Né le 22 décembre 1951 à Gabès, Mohamed Ayachi Ajroudi semble peu connu du grand public, mais serait bel et bien l'homme prêt à miser quelques 700 millions d'euros sur le rachat de l'OM...



Sur son site internet, ajroudi.com, nous pouvons en apprendre un peu plus, même si évidemment l'image est ici policée : "Outre quelques informations Ingénieur et inventeur de renom, Mohamed Ayachi AJROUDI est à l'origine de nombreuses innovations technologiques et de plusieurs entreprises d'envergure internationale. D'origine Tunisienne où il a passé ses quatorze premières années, il poursuit ses études en France, et depuis 1985, il réside en Arabie Saoudite avec son épouse Josette, d'origine française et devient le père de deux enfants Mehdi et Zacharie".



Nul doute que les heures à venir nous réservent encore quelques surprises, que ce soit du côté des potentiels investisseurs que du côté du propriétaire...