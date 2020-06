Rachat OM : un projet à 700 millions d'euros ?

C'est la grosse info du jour : Mourad Boudjellal serait au centre d'un projet de rachat de l'OM, impliquant des fonds privés et étatiques du Moyen-Orient, avec des moyens colossaux !

Ce vendredi, Nice-Matin lançait une nouvelle bombe dans le paysage marseillais avec une offre "hallucinante, à faire pâlir le PSG". Il n'en fallait pas plus pour que la Planète OM s'enflamme autour du projet de Mourad Boudjellal, d'autant plus que d'autres informations ont été dévoilées, cette fois pas Le Figaro. D'après le journal, le futur acquéreur serait disposé à poser quelques 700 millions d'euros sur la table ! Une somme, qui plus est, serait déjà déposée sur un compte de la banque Rothschild. Le journal détaillant d'ailleurs assez précisément la répartition de ce montant hors norme : "300 millions pour le propriétaire actuel Frank McCourt, 200 millions pour éponger le passif de l'OM et une enveloppe de 200 millions pour le mercato".



Alors que depuis quelques semaines des rumeurs circulent autour de la vente de l'OM, nous sommes pour une fois un peu plus dans le concret, avec un projet chiffré et surtout la confirmation de Mourad Boudjellal lui même qu'une offre a été faite. Mais comme souvent dans ce genre de dossiers, la prudence reste de mise bien évidemment. Si l'actuel propriétaire dément toujours vouloir céder le club, il s'agirait plutôt d'une stratégie de Franck McCourt "pour que le prix du club ne soit pas dévalué lors des négociations", précise ainsi Le Figaro.



Fondée ou non, cet énième épisode sur le rachat de l'Olympique de Marseille risque encore de faire couler beaucoup d'encre ces prochains jours...