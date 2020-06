OM : Boudjellal au coeur d'un gros projet de rachat ?

Mourad Boudjellal serait au centre d'un projet de rachat de l'OM, impliquant des fonds privés et étatiques du Moyen-Orient.

Selon Nice-Matin, l'ancien patron du Racing Club de Toulon est au coeur d'un projet de rachat du club phocéen. Il serait pressenti comme futur PDG, alors que l'opération impliquerait des émissaires du Moyen-Orient et de très gros moyens financiers. Le quotidien évoque carrément "des sommes hallucinantes à faire pâlir le PSG".





"Il n'a pas eu le bon de sortie espéré"

"Boudjellal avait annoncé la semaine dernière que sa venue au Sporting Club de Toulon était liée à son désengagement dans un projet d'une autre envergure. Jeudi, l'entrepreneur était à Paris afin, tout justement, de trouver une issue pour s'installer dans le fauteuil de président du club de football de National 2. Or, selon nos informations, il n'a pas eu le bon de sortie espéré. Et pour cause ! L'ancien patron du RCT est pressenti pour reprendre les rênes de l'Olympique de Marseille", explique encore l'article.



Boudjellal, qui doit être nommé président du Sporting Club de Toulon ce vendredi, a refusé de commenter l'information. L'Equipe a rapidement confirmé, précisant que le projet était mené par "des fonds du Moyen-Orient de sociétés privées et étatiques et emmenés par un homme d'affaires franco-tunisien de premier plan". Une banque d'affaires internationale de renom aurait été mandatée pour mener les discussions avec Frank McCourt.