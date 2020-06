Deux ou trois minots convoqués pour le stage de préparation ?

André Villas-Boas n'aurait l'intention d'amener que deux ou trois nouveaux contrats professionnels, lors du premier de préparation de l'OM.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





D'après les éléments recueillis par La Provence, le coach portugais ne devrait faire appel qu'à deux ou trois jeunes ayant signé un contrat pro récemment, lors du premier stage de l'été. Il s'agirait du gardien de but Fabio Vanni (17 ans) et d'Ugo Bertelli (16 ans), dont le profil est apprécié par le technicien. Aaron Kamardin (18 ans) pourrait également les accompagner.



Simon Ngapandouetnbu (17 ans), Marley Aké (19 ans) et Lucas Perrin (21 ans) devraient aussi en être. L'incertitude demeure concernant Florian Chabrolle, lequel souhaiterait aller chercher du temps de jeu dans un autre club.