Mercato : Lille serait entré dans la danse pour Marcos Paulo

Le LOSC aurait avancé ses pions pour obtenir le renfort de Marcos Paulo (19 ans), lequel figurerait également sur les tablettes de l'OM.

Si l'on en croit Foot Mercato, le club nordiste pense à l'attaquant de Fluminense, dans l'optique de la succession de Victor Osimhen. Luis Campos apprécierait particulièrement son profil et disposerait de moyens plus importants que Jacques-Henri Eyraud pour l'attirer. Lyon serait également dans le coup.



Sous contrat jusqu'en 2021, Marcos Paulo possèderait une clause libératoire de 45 millions d'euros. Globo Esporte estimait récemment son possible transfert dans une fourchette de 10 à 15 millions d'euros.