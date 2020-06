Mercato : quatre joueurs de l'OM poussés vers la sortie ?

Kevin Strootman (30 ans), Valère Germain (30 ans), Kostas Mitroglou (32 ans) et Maxime Lopez (22 ans) pourraient être les premiers à partir, ce mercato.

Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur l'effectif de l'OM et donne les noms des trois indésirables que les dirigeants souhaitent avant tout transférer. Il s'agirait, sans surprise, de Kevin Strootman, Valère Germain et Kostas Mitroglou. Les trois éléments ont pour point commun d'avoir perdu leur place dans le onze olympien et de disposer d'une grosse rémunération. Or, à l'heure où le club cherche à réduire sa masse salariale, leur transfert paraît constituer une priorité.



Le journal évoque également le cas de Maxime Lopez, dont le profil plaît au FC Séville. Il ne sera pas retenu, en cas de proposition correspondant aux attentes des dirigeants.