Longoria et Pickeu n'auraient pas rencontré Eyraud

La quête du Head of football n'en finit pas. Pablo Longoria et Olivier Pickeu ne constitueraient pas des pistes sérieuses.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





D'après les informations publiées par La Provence, la recherche du directeur du football idoine se poursuit. Elle serait menée par le cabinet de chasseur de têtes anglais CAA, par le biais de la société anglaise Base Soccer Agency. Le média précise qu'Olivier Pickeu et Pablo Longoria n'ont pas rencontré Jacques-Henri Eyraud. Le nom de Pep Segura n'est quant à lui pas cité.



Le délai pris pour choisir le successeur d'Andoni Zubizarreta paraît hallucinant et rappelle certaines des négociations interminables des derniers mercatos. Compte tenu du fait que le départ du Basque est prévu depuis octobre 2019, c'est assez incompréhensible. Et imaginer qu'un cabinet anglais est le mieux placé pour comprendre le contexte spécifique phocéen et trouver le profil parfait est encore un concept assez farfelu.



Espérons que les décideurs de l'OM vont s'activer et rapidement mettre en place un projet sportif viable. Si la qualification pour la Ligue des Champions constitue une étape, elle est gâchée par la situation financière liée à la mauvaise gestion des années Rudi Garcia. On est pour l'instant très loin des ambitions manifestées lors du rachat du club.