Mercato : ce que demandait Higuain à l'OM...

Gonzalo Higuain (32 ans) ne serait pas parvenu à s'attendre avec l'OM, concernant un transfert, ce mercato.

Selon les éléments rapportés par Juvelive.it, l'attaquant de la Juventus attendait un contrat de deux ans assorti d'une rémunération annuelle de 7 millions d'euros, ou de trois ans avec 5 millions par an. Une demande qui aurait refroidi les dirigeants phocéens, qui auraient refusé de s'aligner. La Fiorentina serait désormais sur le coup et pourrait obtenir son renfort avec un contrat de trois ans et un salaire de 4,5 millions d'euros par an. Le média ajoute que le club de la Vieille Dame est disposé à le laisser partir pour zéro euro.



Cette saison, Higuain a marqué 8 buts et délivré 8 passes décisives en 34 matchs, toutes compétitions confondues, avec l'équipe turinoise.