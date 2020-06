Ravanelli regrette de ne pas être resté à la Juventus

Fabrizio Ravanelli a indiqué qu'il regrettait de ne pas être resté à la Juventus, en 1996. Il précise néanmoins que son départ lui a permis de vivre des expériences formidables, et notamment à l'OM.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"J'ai quitté la Juventus en 1996, je pouvais aussi rester... C'est une erreur que je ne dis pas avoir cher payé, puisque j'ai gagné un titre de champion de la Lazio, que j'ai eu deux expériences formidables à l'étranger, notamment en ce qui concerne la vie pour ma famille, à Middlesbrough et Marseille. Je suis déçu, car j'aurais pu être un porte-drapeau de la Juventus, si j'étais resté. J'étais vice-capitaine derrière Gianluca Vialli et j'aurais aussi été capitaine. Mais maintenant c'est terminé", a déclaré l'attaquant lors d'un entretien accordé à Il Giornale.



Pour rappel, Ravanelli a défendu les couleurs de la Juve entre 1992 et 1996. Il a ensuite été transféré à Middlesbrough (1996-1997), avant de rejoindre Marseille (1997-1999) et de filer à la Lazio (1999-2001).