Mercato : Isla pourrait rebondir en Espagne

Pisté par Boca Juniors, Mauricio Isla (32 ans) pourrait rejoindre les rangs du Betis Séville, ce mercato.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Selon Estadio Deportivo, l'ancien joueur de l'OM pourrait faire une ultime pige en Europe, avant de revenir en Amérique du Sud. Libre de tout engagement depuis son départ de Fenerbahçe, le nom du Chilien a été suggéré au club andalou, il y a quelques semaines. Or si le Betis ne paraissait initialement pas intéressé, il se serait laissé séduire par ses exigences modestes (1 million d'euros par an) et sa polyvalence. Un contrat pourrait lui être proposé, dans les prochains jours.



Isla, qui a participé à 19 matchs dans le championnat turc, cette saison, souhaiterait rester dans une Ligue majeure européenne jusqu'au prochain mondial. Il ne devrait pas rejoindre Buenos Aires, cet été.