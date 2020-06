Lepetit : "Thauvin se retrouve en position de force"

Christophe Lepetit, économiste, considère que l'OM est dans une situation très inconfortable, concernant Florian Thauvin (27 ans).

"Plus le temps va passer, plus Florian Thauvin se retrouvera en position de force. Pour l'OM, il faudrait s'assurer très en amont de prolonger le joueur, ou se résigner à le voir partir, y compris pour un montant de 15 millions d'euros", a-t-il confié à L'Équipe.



C'est peu de dire que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont très mal géré le dossier de Flotov, lequel est arrivé à un an du terme de son contrat. Et la donne est la même pour d'autres éléments tels Maxime Lopez, Jordan Amavi, ou même Valère Germain (qui a quand même coûté 8 millions d'euros au club). Et elle est déjà inquiétante avec Boubacar Kamara, Morgan Sanson ou Bouna Sarr : aucun joueur ne devrait arriver à deux ans du terme de son contrat...



Les dirigeants phocéens ont beaucoup dépensé, ces dernières saisons, sans se préoccuper de l'avenir. Or le cas Thauvin et ceux de quelques autres constituent un remake des pires erreurs commises par Vincent Labrune, lors de son passage à la présidence. Non, il n'est pas rentable de laisser partir un joueur gratuitement, même s'il est resté plusieurs années dans le club.