Eyraud s'apprête-t-il à prendre du recul ?

Florent Germain pense que Jacques-Henri Eyraud va prendre du recul, ces prochaines semaines.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Sur RMC Sport, le journaliste a évoqué l'idée que le président de l'OM se mette bientôt en retrait : "La question se posera de savoir si l'arrivée du head Of Football, qui je l'espère est imminente, va faire que Jacques Henri Eyraud va prendre un peu de recul. C'est vraiment une possibilité qu'il se consacre aux instances notamment, qu'il ait un rôle moins actif au quotidien à la commanderie. Il pourra ainsi dire : 'J'ai géré plein de dossiers prioritaires dans une période compliquée, c'est maintenant au Head of Football et au Head of business de maitriser ces dossiers'."



Le volet financier associé au sportif n'a effectivement pas toujours été le fort de JHE, depuis sa prise de fonction.