Samassékou : "L'OM, c'est un grand club, mais..."

Diadié Samassékou (24 ans) a évoqué l'idée d'une arrivée en Ligue 1. Il également parlé de l'OM, qu'il considère comme un grand club.

Pisté par le club olympien, ces dernières intersaisons, le milieu de terrain malien a défendu les couleurs d'Hoffenheim, cette saison. Il ne dirait pas non à l'idée de rejoindre la France, mais donne la priorité à sa formation actuelle (propos relayés par Onze Mondial) : "La L1 ? Bien sûr, la plupart de mes amis y évoluent. C'est un championnat qui a beaucoup progressé, où il y a beaucoup de bonnes équipes. Le plus important, c'est que je sois heureux là où je suis." Et il a brièvement commenté l'intérêt que lui a porté l'OM : "Pour le moment, je suis dans un nouveau projet. Marseille, c'est une grande équipe, un grand club. Mais pour le moment je n'ai pas vraiment la tête à ça. Je leur souhaite juste le meilleur."



Samassékou a pris part à 20 rencontres de Bundesliga, cette saison. Son équipe pointe pour l'instant à la 7e place du classement, à 13 points de la première position qualificative pour la Ligue des Champions.