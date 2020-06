Mercato : l'OM ciblerait Orel Mangala

Le club olympien serait en concurrence avec Lyon et Nice pour obtenir le renfort d'Orel Mangala (Stuttgart, 22 ans).

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Si l'on en croit les renseignements communiqués par le média allemand Stuttgarter Nachrichten, l'OM est aux prises avec Lyon et Nice, concernant l'international belge U21. Le milieu de terrain a réalisé une belle saison, en Bundesliga 2 (équivalent de la L2 française). Il a disputé 31 rencontres, dont 24 en tant que titulaire, et attiré le regard des recruteurs : "Il a vraiment de grandes qualités. Il ne perd pas de balles, en récupère beaucoup, il est physiquement fort, un peu comme Ndombele. En revanche, il fait aussi encore trop d'erreurs. Lors de certains matches, il est incroyable, et parfois vous ne le voyez pas. Il doit se développer et à Stuttgart, c'est difficile", a d'ailleurs confié Matthias Rudolph, de Fussball Transfers, à Foot Mercato.



Les clubs français ne sont pas les seuls sur le coup, étant donné que Besiktas, Galatasaray et Fenerbahçe auraient également inscrit son nom sur leurs tablettes. Sous contrat jusqu'en 2023, le joueur aurait prévu de rencontrer ses dirigeants, dans les prochains jours, pour évoquer son avenir.