Mercato, Salcedo : l'OM en concurrence avec des clubs italiens

L'OM n'est pas seul sur le dossier de Carlos Salcedo (Tigres, 26 ans). Deux clubs italiens auraient fait part de leur intérêt.

Selon TMW, Bologne et Benevento (le leader de la Serie B) pensent au défenseur mexicain, en vue du mercato. Valence a également été associé au joueur, ces derniers jours. Le club phocéen dispose néanmoins d'un temps d'avance sur ses concurrents, indique la presse mexicaine. Son profil plairait particulièrement à André Villas-Boas et son transfert serait estimé à 6 millions d'euros.



Pour rappel, Carlos Salcedo a défendu les couleurs de la Fiorentina, en 2016-2017, et de l'Eintracht Francfort, entre 2017 et 2019. Son contrat court jusqu'en décembre 2022.