Lyon souscrit un emprunt de 92,6 ME

Le club lyonnais a annoncé avoir obtenu un préaccord pour un prêt garanti par l'état de 92,6 millions d'euros.

Jean-Michel Aulas va compenser les pertes liées au Covid-19 par le biais d'un PGE de 92,6 millions d'euros : le club rhodanien "informe avoir obtenu un préaccord de ses prêteurs bancaires et obligataires pour la mise en place et la souscription d'un PGE (Prêt Garanti par l'État) de 92,6 M€, d'une maturité de 12 mois, au terme de laquelle une option d'amortissement de 1 à 5 ans pourra être activée".



Malgré la participation à la Ligue des Champions et les sarcasmes de JMA, la situation financière lyonnaise ne paraît pas franchement meilleure que celle de l'OM. Il sera intéressant de voir si Lyon parvient à l'équilibre, hors transferts, la saison prochaine...