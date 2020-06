McCourt ne veut plus investir, assure F. Germain

Florent Germain a donné des précisions sur le modèle visé par les dirigeants de l'OM, pour ces prochaines saisons. Frank McCourt ne souhaiterait tout simplement plus faire d'investissements.

"Le système d'économie pérenne visé par les dirigeants de l'OM ? Frank McCourt ne veut plus remettre d'argent. Au moins, c'est dit, c'est fait. L'OM doit rééquilibrer son budget, doit un peut plus compter sur la jeunesse, ne peut plus faire de folie au niveau des salaires, c'est clair et net... Du coup certains demandent "est-ce que c'est le moment de prolonger un Thauvin ?" Le truc, c'est que quand il y a une prolongation de contrat, en général, c'est qu'il y a une revalorisation salariale. C'est souvent le cas et les joueurs, les agents, ne veulent pas l'entendre d'une autre oreille", a déclaré le journaliste au micro de RMC.





"Si l'OM a la possibilité de céder Strootman..."

Germain a aussi répondu à la rumeur d'un transfert gratuit de Kevin Strootman à Fenerbahçe : "Il y a un an, Jacques-Henri Eyraud avait pris Kevin Strootman dans son bureau en lui disant "Kevin, je suis désolé, tu as un salaire Ligue des Champions, sauf que nous on ne joue pas cette compétition" et je crois qu'il lui a répondu "Oui, mais c'est vous qui me l'avez fait signer, monsieur le président, ne l'oubliez pas". Et il avait bien raison, effectivement. Fenerbahçe, je ne sais pas. Mais je peux vous assurer que si l'OM a la possibilité de céder, même gratuitement, Kevin Strootman, il serait tellement heureux de se débarrasser de son salaire."



La venue de Strootman, il y a un peu moins de deux ans, suggérait que l'OM disposait d'un plan et de moyens colossaux. On se rend désormais compte que ce n'était pas le cas et que Jacques-Henri Eyraud n'avait simplement pas mesuré l'impact de son arrivée sur les finances. Et son contrat court jusqu'en 2023...