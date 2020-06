Boga : "Je n'ai aucun contact avec l'OM"

Jérémie Boga (23 ans) devrait quitter Sassuolo pour un plus grand club, dans les prochaines semaines. Mais cela ne devrait pas être l'OM.

Auteur d'une belle saison en Serie A, l'ancien joueur de Chelsea se cherche un nouveau challenge, en vue du mercato estival : "Mon agent, qui est mon grand frère, gère ça et me tient informé. Je me concentre sur ma fin de saison. Mais c'est vrai que des offres sont arrivées à Sassuolo (il lui reste deux ans de contrat). Rester en Serie A dans un gros club, bien sûr que ça m'intéresserait. J'adore ce Championnat, j'y prends beaucoup de plaisir. Mais je ne reste pas fermé aux options à l'étranger (Dortmund et MU ont également pris des renseignements). Et même si je reste à Sassuolo, il va falloir que je franchisse un palier cet été", a-t-il expliqué à L'Equipe. Le Phocéen ne devrait en revanche pas encore porter la tunique olympienne : "L'OM, c'est un rêve depuis tout petit, je l'ai toujours dit. Pourquoi pas un jour ! Mais avec eux, c'est peut-être compliqué cette saison. Et je n'ai eu aucun contact."



Cette saison, Boga a marqué 8 fois en 25 apparitions dans le championnat italien. Il a également délivré 2 passes décisives.