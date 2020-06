Eyraud : "Le vrai critère, ce sera le talent, la compétence"

Sur Europe 1, Jacques-Henri Eyraud a évoqué le profil du prochain Head of Football du club phocéen.

"On le recrute parce qu'il doit être le meilleur talent pour nous apporter son expertise et sa connaissance du football. On le jugera sur ça. On est ouvert à tous les profils. Le vrai critère, ce sera le talent, la compétence. Pas la couleur de peau ou l'origine."



Si Andoni Zubizarreta est parti en avril 2020, l'OM n'a pas encore comblé son absence. Un temps cité, Olivier Pickeu (ex-Angers) ne devrait pas venir, ni Francisco Rufete, qui est à l'Espanyol Barcelone. Les noms des Espagnols Pablo Longoria (33 ans), qui était à Valence jusqu'à l'été 2019, et Pep Segura (59 ans), directeur du football du Barça de 2015 à 2019, sont ceux qui reviennent le plus souvent en ce moment.