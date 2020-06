L'OM compte vendre des joueurs "bankables"

Sur RMC, le journaliste Florian Germain a dévoilé le contenu d'une réunion entre Jacques-Henri Eyraud et les salariés de l'OM.

"Il y a eu lundi une discussion entre le président de l'OM et certains salariés du club pour faire le point sur la situation notamment par rapport au fair-play financier. Il a expliqué que le but c'était de vendre deux ou trois joueurs maximum et de ne pas déstabiliser tout un effectif. Et donc, on peut deviner et lire entre les lignes que ce sera trois joueurs "bankables". Vendre (Kostas) Mitroglou ou (Valère) Germain, ça ne suffira évidemment pas pour renflouer les caisses. Il a par ailleurs répété que ce ne sera pas les soldes à l'OM cet été."



Les joueurs qui ont une forte valeur marchande à l'OM, actuellement, sont Morgan Sanson, Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara, puis Florian Thauvin, même si sa valeur a baissé, et Dimitri Payet.