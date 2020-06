L'homme qui a menacé Eyraud bientôt jugé

Sur Twitter, le président de l'OM avait reçu des menaces de mort de la part d'un individu de 22 ans. Ce dernier sera jugé le 26 juin.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





D'après l'avocat du jeune homme, Frédéric Pourrière, relayé par L'Equipe, "c'est une erreur de jeunesse, mais il a pris totalement conscience de son acte. Il suit une thérapie, c'était un trouble du comportement, il est désormais dans une démarche positive." Alors qu'il encourt 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende, le jeune homme, toujours selon son avocat, a fait "une confusion entre le monde réel et la semi-réalité d'un tweet."



L'avocat du club, Olivier Baratelli, a indiqué que l'OM allait être clément : "Si des travaux d'intérêt général étaient demandés, nous pourrions pousser la logique jusqu'à proposer qu'il les effectue pour la Fondation OM et la boucle serait bouclée."