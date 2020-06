Stéphan et Niang vont discuter

En conférence de presse, le coach de Rennes, Julien Stéphan, a évoqué le dossier de l'attaquant sénégalais, suivi par l'OM.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Je n'ai pas envie de juger la communication de M'Baye (Niang). On a eu des relations d'une extrême franchise depuis le début de notre collaboration. Il a mis 28 buts en 14 mois, on a toujours très bien fonctionné ensemble, il sait que j'ai une grande confiance en lui. On va se retrouver, on va discuter, ça se fera comme d'habitude avec beaucoup d'honnêteté et de franchise. Je préfère que ça se fasse de visu entre quatre yeux. Il a vécu depuis un an et demi la meilleure période sportive de toute sa carrière, ce n'est pas un hasard..."



Courtisé par l'OM, M'Baye Niang a dit dans la presse être intéressé à l'idée de rejoindre le club phocéen. Mais le prix du Rennais, autour de 20 millions d'euros, pourrait ralentir voire freiner totalement l'opération.