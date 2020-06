Eyraud : "Il n'y aura pas de grandes soldes à l'OM"

Invité sur Europe 1, Jacques-Henri Eyraud a évoqué les rumeurs qui entourent le départ de plusieurs joueurs de l'OM cet été, comme Florian Thauvin, Kevin Strootman ou Dimitri Payet.

"Il n'y aura pas de grandes soldes à l'OM. Pendant quatre ans, il y a eu des investissements massifs pour remanier le club. Nous n'avons pas tout bien fait. Il y a eu des échecs, mais aussi des succès. Le club est revenu au plus haut niveau du football français et a disputé une finale de Ligue Europa. Après une troisième saison complète, il retrouve la Ligue des Champions. Thauvin, Payet et Mandanda ? Bien sûr qu'ils seront là avec un maillot marseillais. Il y a une volonté d'être le plus compétitif possible mais sur la base d'un mode économique pérenne. On ne peut pas soutenir un investissement aussi massif pendant une période aussi longue. On entre dans une phase où les performances sportives sont prioritaires, mais avec un modèle économique pérenne."



Lié à l'OM jusqu'en 2021, Florian Thauvin semble pourtant promis à un départ s'il ne prolonge pas son contrat, sous peine de partir du club libre dans un an. L'Equipe parlait, ce week-end, d'un prix de vente fixé à 20 millions d'euros.