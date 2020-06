Le maillot de la saison prochaine est déjà prêt

Franck Cardarelli, responsable chez Puma du partenariat avec l'OM, a été interrogé par France Bleu.

"La réflexion commence quand l'été arrive pour l'été d'après. On a donc 12 mois pour discuter entre le club et Puma, partager quelques échantillons, valider la production d'exemplaires sur lesquels on décide que c'est la bonne direction ou qu'il faut changer des détails. Les maillots sont prêts à la fin de l'année civile pour être fabriqués très souvent en Asie, rapatriés en Europe et prêts pour être distribués dès mai et juin vers les fans. Notre processus de fabrication nous oblige à débuter la réflexion 12 à 14 mois avant la sortie du maillot. Cela veut donc dire, oui, que nous avons déjà conçu le maillot de l'OM pour la saison 2021-2022."



Les maillots domicile et extérieur de la saison 2020-2021 ont été révélés il y a quelques semaines.