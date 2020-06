Holveck : "On n'a pas eu un coup de téléphone de l'OM"

En conférence de presse, le président du Stade Rennais a évoqué le dossier M'Baye Niang.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"On a eu beaucoup de marques d'intérêt d'un certain nombre de clubs, mais on n'a reçu aucune offre, alors que j'ai pu entendre sur certains plateaux télé que c'était bouclé, avec même un montant évoqué. On n'a même pas eu un coup de téléphone de Marseille, rien. Aujourd'hui, M'Baye (Niang) est rennais, il était là à la reprise de l'entraînement. Il a fait part de sa volonté d'évoluer peut-être sous d'autres cieux. Mais pas de manière aussi véhémente que la presse a pu le dire."



Le joueur sénégalais, âgé de 25 ans, est lié à Rennes jusqu'en 2023. Recruté 15 millions d'euros en 2019, il faudra débourser une somme similaire pour l'attirer au Vélodrome.