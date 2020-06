Les premiers mots de Souaré

Cheick Souaré a signé son premier contrat pro avec l'OM.

Sur le site officiel du club, le milieu de terrain a donné ses premières impressions après sa signature : "J'ai choisi l'OM car c'est mon club de coeur. Tout le monde rêve de jouer dans un club comme l'Olympique de Marseille, et c'est une fierté pour moi et mes parents. A partir du moment où j'ai vu certaines personnes que je côtoyais qui ont signé pro, du coup cela m'a donné envie aussi. Je dois progresser encore et encore, et après essayer d'aller gratter une place pour m'imposer dans le monde pro."



Âgé de 17 ans, Cheick Souaré a signé jusqu'en 2023 à l'OM.