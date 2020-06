Mercato : Grbic ne manque pas de prétendants

Ahmet Schaefer, président du club de Clermont, a confirmé qu'Adrian Grbic (23 ans) était l'objet de nombreuses propositions, ce mercato.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Il a encore un contrat pour 2 ans, on a eu déjà des offres qui nous ont été soumises en hiver, là c'était hors de question. Maintenant, il faut étudier les dossiers, on va voir ce que ça donne, mais effectivement il y a beaucoup d'intérêt, pas seulement en France d'ailleurs, mais aussi à l'extérieur, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Espagne. Ce sont des offres de grands clubs de Ligue 1", a-t-il confié à France Info.



Grbic, qui est annoncé sur les tablettes de l'OM, a marqué 17 buts et délivré 4 passes décisives en 26 matchs de Ligue 2, cette saison. Son transfert est évalué à 10 millions d'euros par ses dirigeants.