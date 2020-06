Mercato : l'OM intéressé par Thiago Silva ?

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva (35 ans) serait sur les tablettes de plusieurs clubs, dont l'OM.

D'après Il Gazzettino, le club phocéen est aux prises avec Everton et la Fiorentina, concernant le capitaine parisien. En fin de contrat, le Brésilien se cherche effectivement un nouveau challenge. On doute néanmoins qu'il valide l'idée de rejoindre le rival, d'autant que son salaire paraît à des années-lumière de ce que peuvent proposer les dirigeants marseillais (il perçoit 1,5 million d'euros bruts par... mois). Il paraît assez probable que les médias italiens confondent Lyon, qui paraît s'être penché sur le cas de l'Auriverde, et l'OM.



Arrivé au PSG en 2012, Thiago Silva compte 89 sélections, depuis le début de sa carrière, et a notamment disputé 77 matchs de Ligue des Champions.