Le maillot de l'OM s'est bien vendu

Franck Cardarelli, responsable du partenariat entre Puma et l'OM, a révélé que la tunique olympienne s'était vendue à plus de 300 000 exemplaires, cette saison.

"Je ne peux pas définir le nombre de maillots, car suivant les résultats du club, le nombre de maillots augmente ou pas. Mais on est dans le TOP 2 avec notre rival parisien", a-t-il expliqué à France Bleu. Avant de préciser : "On a vendu plus de 300 000 maillots. On n'a pas de chiffre exact, mais nous avons aujourd'hui, sur ce que l'on peut voir dans les stades et dans la rue, une forme de certitude que le maillot de l'OM est autant visible et donc acheté en France que le maillot du Paris Saint-Germain."





"Nous avons de plus d'achats sur le continent africain"

Le PSG est pour l'instant supérieur à l'international : "La différence se situe-là. Avec ses investissements à l'international, le PSG a une renommée internationale sans comparaison possible avec celle de l'OM dont 95 % des ventes se font sur le territoire français. La stratégie de développement du club est d'aller s'internationaliser avec un focus sur le continent africain. Nous accompagnons donc le club sur cette voie et nous avons de plus d'achats sur le continent africain. Et c'est une très chose", a-t-il ajouté.



La participation à la Ligue des Champions devrait notamment aider le club phocéen à toucher d'autres marchés.