Formation : Pauwels s'interroge sur l'entourage des jeunes

Stéphane Pauwels a essayé d'expliquer les raisons pour lesquelles certains jeunes ne signent pas leur premier contrat professionnel avec leur club formateur. Il considère qu'ils sont mal conseillés.

"Pour les clubs français, ce n'est pas facile de garder les jeunes. Le problème, c'est l'entourage. La famille et les agents. Il faut que les parents fassent des choix familiaux et scolaires pour leurs enfants, avant de penser à l'argent. L'argent a toujours été au centre des débats, mais c'est de pire en pire avec cette nouvelle génération. Car il y a de moins en moins de parents qui gardent de la lucidité", a déclaré le consultant sur les ondes de RTL.





"C'est plus le financier et les lobbies d'agents..."

Il est difficile pour les clubs de se faire entendre par les joueurs : "Les clubs qui fonctionnent bien, ils mettent le directeur du centre de formation juste en dessous de l'entraîneur de l'équipe première. Les mecs doivent parler aux joueurs. Il faut aussi des discussions entre l'équipe première et la formation. Mais actuellement, on parle de moins en moins de football, c'est plus le financier et les lobbies d'agents... Un enfant qui joue au foot, ce n'est pas une poule aux oeufs d'or. C'est un gamin qui fait du sport et qui peut gagner de l'argent plus tard. Il faut arrêter de penser que l'enfant va permettre aux parents d'arrêter de travailler."



Les statistiques de réussite pour les joueurs qui ont quitté leur club formateur jeunes sont désastreuses. Cela n'empêche néanmoins pas certains gamins, convaincus qu'ils sont meilleurs que les autres, de tomber dans le panneau...