Formation : "Il ne faut pas que ça devienne une habitude..."

L'OM a décidé de ne verser aucune commission aux agents, dans le cadre des signatures de contrat. Il a également proposé des salaires et des primes revus à la baisse. Plusieurs conseillers se sont exprimés à ce sujet.

Yohann Pelé, comme les jeunes qui devaient signer leur premier contrat professionnel, a été prévenu : leurs agents ne seraient pas rétribués. "Ce n'est pas tant une question d'argent, car cela ne représente pas grand-chose, c'est vrai, reprend un autre, mais c'est plus une question de principe, de confiance aussi. On n'a pas été surpris, car on connaît la situation financière du club, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude", a déclaré un agent resté anonyme à La Provence.





"Il était impératif de mettre l'accent sur le projet sportif"

Un autre agent s'est exprimé sur la réduction des émoluments. Les minots se sont vus proposer des salaires compris entre 4 et 8 000 euros, et la prime la plus importante a juste atteint 100 000 euros : "En fait, un jeune peut avoir un bon contrat et ne pas jouer ; ou à l'inverse, avoir un contrat plus petit et jouer. C'est pour ça qu'il était impératif de mettre l'accent sur le projet sportif." Un conseiller se réjouit que Nasser Larguet participe enfin aux discussions : "Il a pris une nouvelle dimension, et il est fait pour ce rôle-là. Il est plus reposant que "JHE"."



Pour rappel, six jeunes ont pour l'instant paraphé leur premier contrat pro : Nassim Ahmed, Ugo Bertelli, Aaron Kamardin, Jorès Rahou, Richecard Richard et Cheick Souaré.