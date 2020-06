Mercato : le Milan AC ne lâcherait pas Thauvin

Le club milanais aurait toujours dans l'idée de recruter Florian Thauvin (27 ans), ces prochains mois.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Selon les renseignements recueillis par Calciomercato, les Lombards ont déjà validé l'idée de recruter le milieu offensif de l'OM, en vue de la prochaine saison. Ralf Rangnick apprécierait son profil et saurait comment l'intégrer dans son schéma de jeu. Et il faut dire qu'à 20 millions d'euros, l'affaire est excellente. Le hic, pour Milan, c'est que Flotov dispose de la possibilité de participer à la Ligue des Champions, à Marseille. Or les Rossoneri pointent à la 8e place du classement de Serie A et ne paraissent plus avoir de chance d'obtenir leur billet pour la C1. L'AS Rome penserait aussi au Phocéen, mais la mise à l'écart de son directeur sportif a jeté le flou sur son mercato.



Cette saison, Thauvin n'a disputé que 2 rencontres sous le maillot de l'OM. Il devra faire beaucoup mieux, en 2020-2021, pour espérer participer à l'Euro avec les Bleus.