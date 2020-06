Boga : "Tout jeune qui est né à Marseille rêve de jouer à l'OM"

Jeremie Boga (23 ans) est revenu sur son départ de l'ASPTT Marseille pour Chelsea, lorsqu'il avait 12 ans. Il a confié son attachement à l'OM, un club qui le fait rêver depuis petit.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Est-ce que je pense à l'OM parfois ? C'est vrai que depuis tout petit, Marseille c'est un club qui me fait rêver. Je suis né à Marseille. Tout jeune qui est né à Marseille rêve de jouer à l'OM. Après, des regrets d'être parti si tôt, non. Je pense qu'on a pris bonne décision avec mes parents de partir à Chelsea, surtout quand on a vu le projet. C'était la meilleure décision que je pouvais prendre", a déclaré le milieu de terrain offensif de Sassuolo lors d'un entretien accordé à Téléfoot.



Sous contrat jusqu'en 2022, Boga devrait quitter son club, au terme de la saison. Il a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives en 24 apparitions en Serie A, cette saison.