Lonjon : "L'OM ne respecte pas ses engagements"

Manu Lonjon a donné son avis sur les sanctions du fair-play financier et les déficits chroniques de l'OM. Il considère que le club est mal géré.

"L'OM s'en sort plutôt bien par rapport au fair-play financier. Car ils profitent de la crise post-Covid. Le fair-play financier est un petit peu plus souple cette année. Maintenant, l'UEFA sanctionne quand même l'OM. Chaque année, ils prennent une sanction... Ce n'est pas neutre, a estimé le journaliste sur Twitch. C'est que trois millions, certes, mais c'est impossible de passer ça sous silence. McCourt a posé 250 ME dans le club, et pourtant, chaque année, l'OM a des problèmes avec le fair-play financier. Ça montre quand même que l'argent est mal dépensé. Le gendarme financier dit à l'OM : ‘Vous faites vraiment n'importe quoi avec votre argent'. L'OM ne respecte pas ses engagements. Eyraud peut parler de phase 1 ou de phase 2, mais au final, les gens qui regardent les comptes, ils sanctionnent l'OM. Donc ce n'est quand même pas neutre tout ça."



Le club phocéen paye très cher la politique de recrutement pour laquelle il a opté durant la période Rudi Garcia. Jacques-Henri Eyraud n'est pour l'instant jamais rentré dans le détail de ses erreurs. Il est quand même souhaitable qu'il en ait retenu quelques-unes...