Mancini conseille à Balotelli de se réveiller

Roberto Mancini recommande à Mario Balotelli (29 ans) de vitre se réveiller, s'il ne veut pas que sa carrière prenne une mauvaise tournure définitive.

"Je lui ai dit mille fois qu'il gaspillait un énorme talent", a expliqué le sélectionneur italien lors de l'émission Dribbling. Et d'ajouter : "Il a un physique fou, de la vitesse, de la technique, et à 30 ans, il est au milieu de sa carrière. J'espère qu'un jour il se réveillera et changera."



Plutôt bien à l'OM (8 buts en 15 matchs), Balotelli est passé à côté de son aventure à Brescia. Il devrait d'ailleurs être licencié par son club pour faute grave, dans les prochains jours.