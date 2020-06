Mercato : le dossier Joao Mario prend du plomb dans l'aile

Le dossier Joao Mario (27 ans) devrait être difficile à conclure pour l'OM, ce mercato.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Selon les éléments rapportés par FcIN, le milieu de terrain était bien dans le viseur d'André Villas-Boas, pour renforcer son entrejeu. Le club phocéen ne serait toutefois en mesure que de proposer un prêt, assorti d'une option d'achat non obligatoire de 12 millions d'euros. Or l'Inter Milan privilégie un transfert sec et aurait choisi de sonder d'autres équipes. Le Celta Vigo serait notamment intéressé.



Prêté au Lokomotiv Moscou, la saison passée, Joao Mario n'a pas su convaincre les dirigeants russes de lever l'option d'achat de 18 millions d'euros. Sous contrat avec les Nerazzurri jusqu'en 2022, il a participé à 11 matchs de championnat, cette saison, inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives.