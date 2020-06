Mercato : Strootman pourra partir gratuitement

Kevin Strootman (30 ans) pourrait être libéré de son contrat, s'il trouve un nouveau club, lors du mercato estival.

Recruté pour 25 millions d'euros, il y a deux saisons, le Néerlandais a peiné à assumer le montant de son transfert et celui de son salaire. Il perçoit la bagatelle de 4 millions d'euros nets par an, soit la plus grosse rémunération de l'effectif olympien, avec Dimitri Payet. D'après L'Équipe, il pourra quitter l'OM gratuitement, s'il parvient à se mettre d'accord avec un autre club.



Le quotidien rappelle que le milieu de terrain est très apprécié, en interne. Il a par exemple pris l'initiative de payer du matériel à certains jeunes du groupe, tel Alexandre Phliponeau, durant le confinement. Il a également refusé d'être titularisé en défense centrale, l'année passée, pour laisser sa chance à Lucas Perrin.



Depuis son arrivée, en 2018, Strootman a joué 64 matchs, toutes compétitions confondues, inscrit 3 buts et délivré 9 passes décisives.