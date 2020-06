Barton revient sur sa dispute avec Ibrahimovic

Joey Barton s'est remémoré son accrochage avec Zlatan Ibrahimovic, lors d'un PSG-OM de la saison 2012-2013.

"Le PSG avait toutes ses superstars et ils étaient très arrogants, je trouve. Même avec la presse, quand Zlatan passait devant les journalistes sans un mot ni un regard... Je m'étais dit : OK, je m'en fous de qui tu es. Tu parles mal de tout le monde dans le pays, quelqu'un doit dire non. Je n'accepte le mépris de personne", s'est souvenu l'Anglais lors d'un entretien donné à L'Équipe.



Le face-à-face entre les deux avait effectivement donné lieu à une scène de dispute assez cocasse.