L'OM pourrait laisser partir Florian Thauvin (27 ans) pour 20 millions d'euros.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





D'après les informations rapportées par L'Équipe, le club phocéen est disposé à laisser filer le milieu offensif pour 20 millions d'euros, ce mercato. A un an du terme de son contrat, le joueur sort d'une année quasi blanche. Il n'a pris part qu'à 2 rencontres, cette saison, pour un total de 20 minutes passées sur les terrains. Le quotidien rappelle néanmoins que Flotov n'a pas l'intention de quitter l'OM, cet été, et qu'il pourrait le faire gratuitement, dans un an.



Thauvin a disputé 237 matchs sous le maillot marseillais, depuis 2013, inscrit 78 buts et délivré 44 passes décisives.