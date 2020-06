Barton : "Gignac était le plus fou"

Joey Barton a confié ses souvenirs de l'OM. Il pense qu'André-Pierre Gignac est le joueur le plus fou avec qui il ait joué, et il concède avoir été parfois un peu virulent aux entraînements, à Marseille.

"Le joueur le plus fou ? Gignac, sans doute. Tu ne pouvais pas te détendre quand il était dans le coin, il fallait avoir des yeux derrière la tête. Tu étais sur le vélo le matin, il arrivait par-derrière et hop, il te giflait... Il pouvait t'arroser, planquer tes affaires. Cela n'arrêtait jamais", a déclaré l'Anglais dans les colonnes de L'Équipe.





"Kassim Abdallah est un super mec"

Il s'est aussi souvenu s'être disputé avec Kassim Abdallah : "On allait courir derrière la Commanderie, avec Christophe Manouvrier (préparateur physique). Il nous demandait dix montées de la colline. Moi, j'étais l'Anglais un peu fou : plus je souffre, plus j'apprécie la séance. Mais ce n'était pas vraiment l'état d'esprit général ! Tout le monde finissait à bout de souffle et je disais : "Allez, on en refait une ou deux." Ils me regardaient avec des yeux ronds. Il y avait un petit choc des cultures. À chaque entraînement, je voulais gagner. Cela a pu effectivement entraîner quelques frictions. Dont une avec Kassim Abdallah... (...) Je ne sais plus qui a fait tomber qui... Je crois que c'est moi, à l'épaule. Il était physique. Il n'a pas aimé se retrouver par terre à cause d'un petit Anglais. On a échangé quelques mots, je n'ai pas tout compris, mais j'imagine qu'il m'a insulté. On s'est dit : "OK, après la séance, on se retrouve derrière la Commanderie et on règle le problème." Évidemment, nous en avons été empêchés par les agents de sécurité. C'est sans doute mieux comme ça. J'y serais allé, et je ne serais peut-être pas revenu, parce qu'il était costaud. Ou alors c'est lui qui ne serait pas revenu. Le jour d'après, c'était oublié. Un super mec."



Barton n'a joué qu'une saison à l'OM, en 2012-2013. Il a disputé 33 matchs, inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives. Il a également écopé de 8 cartons jaunes et d'1 carton rouge.