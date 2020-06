Eyraud et Mandanda s'engagent contre le racisme

Jacques-Henri Eyraud et Steve Mandanda ont signé une tribune contre le racisme. Ils réclament une plus grande diversité dans les instances dirigeantes.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Le président et le capitaine de l'OM ont publié une tribune dans Le Monde, ce samedi, intitulée "Le joueur africain est déjà entré dans l'histoire du football européen". Les deux hommes ont pris la parole, car leur club "est un symbole vivant de la diversité, du multiculturalisme, et, au fond, de l'antiracisme". Ils considèrent néanmoins qu'il n'est pas suffisamment suivi, à commencer par les instances : "Si de nombreux Africains brillent dans les clubs d'Europe, il reste des combats à mener, sur le terrain, mais aussi au sein des instances dirigeantes où la diversité n'est pas la règle." Eyraud et Mandanda ont également rendu hommage à Pape Diouf, décédé le 31 mars dernier : "Il restera à jamais le premier président noir d'un club de Ligue 1, mais il se définissait lui-même comme une "anomalie"."



En allant par là, on peut également penser que les instances dirigeantes manquent de poigne, pour sanctionner les clubs dont les supporters insultent régulièrement des joueurs pour leur couleur de peau. Pour une histoire de fair-play financier, l'OM risquait l'exclusion des coupes d'Europe, ces derniers jours. Comme d'autres formations italiennes ou russes (entre autres), la Lazio de Rome a des fans multirécidivistes dans le domaine de l'acte raciste et xénophobe : l'UEFA ne l'a jamais menacé aussi fort qu'elle ne l'a fait avec le club phocéen... Ne se trompe-t-elle pas de priorité ?