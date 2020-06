Pelé est "très heureux de poursuivre l'aventure"

Yohann Pelé (37 ans) a commenté sa prolongation avec l'OM. Le gardien de but se réjouit de rester un an de plus à Marseille.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Je suis très heureux de poursuivre l'aventure au sein du club. C'était mon premier souhait de poursuivre ici parce que j'ai encore envie de vivre de belles émotions avec le groupe. Ça fait déjà cinq ans que je suis là, je connais un peu les rouages du club. Donc très heureux de continuer ici", a déclaré le portier sur le site officiel phocéen. Il ne pensait pas rester si longtemps dans le club olympien : "J'avais un contrat, mais dans le foot on ne sait jamais ce que ça peut donner. Je suis très heureux et très fier de commencer cette sixième année ici. Ce n'est jamais facile de rester autant de temps dans un club comme Marseille. D'où ma fierté, je suis très content."



Depuis son arrivée, en 2015, Pelé a joué 85 rencontres.